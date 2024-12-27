Рецидивист и его знакомая нелегально прописывали мигрантов в квартире на Большом проспекте П. С.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Правоохранители Петроградского района задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Злоумышленники прописывали иностранцев в квартире дома на Большом проспекте П. С., рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К осуществлению противоправной деятельности причастны 26-летний ранее неоднократно судимый житель Всеволожска и его 19-летняя приятельница. Молодые люди, будучи зарегистрированными в жилище, решили найти новый способ заработка и предоставили возможность мигрантам вставать на учет по месту пребывания в этой квартире. Фактически по адресу приезжие не жили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Жителю области избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Его знакомая пока допрошена в качестве свидетеля и отпущена.

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Фото: Piter.TV