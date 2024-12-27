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Рецидивист и его знакомая нелегально прописывали мигрантов в квартире на Большом проспекте П. С.
Сегодня, 14:49
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Рецидивист и его знакомая нелегально прописывали мигрантов в квартире на Большом проспекте П. С.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Правоохранители Петроградского района задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Злоумышленники прописывали иностранцев в квартире дома на Большом проспекте П. С., рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К осуществлению противоправной деятельности причастны 26-летний ранее неоднократно судимый житель Всеволожска и его 19-летняя приятельница. Молодые люди, будучи зарегистрированными в жилище, решили найти новый способ заработка и предоставили возможность мигрантам вставать на учет по месту пребывания в этой квартире. Фактически по адресу приезжие не жили. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Жителю области избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Его знакомая пока допрошена в качестве свидетеля и отпущена.

Ранее на Piter.TV: больше 60 нелегальных мигрантов депортируют после рейда на предприятие в Сестрорецке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большой проспект петроградской стороны, организация незаконной миграции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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