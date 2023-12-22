Петербургского врача оправдали по делу о гибели двухлетнего пациента с аппендицитом

Несчастный случай произошел в 2017 году.

В Петербурге оправдали врача, обвиняемую в гибели двухлетнего. Подробности сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Двухлетний пациент поступил в больницу летом 2017 года. Детского хирурга для обследования вызвали лишь спустя несколько дней. Оказалось, что у малыша был острый аппендицит, но из-за упущенного времени операция оказалась бесполезной. Ребёнок скончался.

Лечащего врача обвинили в халатном отношении, что повлекло его смерть. Сама женщина свою вину не признала. Ей вынесли приговор в июне 2021 года, переквалифицировав статью на причинение смерти по неосторожности. Больницу обязали выплатить родителям в качестве моральной компенсации 2 млн рублей.

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга 18 января 2024 года оправдал врача в связи с отсутствием состава преступления, признав за ней право на реабилитацию.

Бесспорных и достаточных доказательств того, что в случае обеспечения консультации хирурга пациенту ранее, имел бы место более благоприятный прогноз для потерпевшего, не представлено. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, а также показаниям экспертов, установлен дефект оказания медицинской помощи пациенту, который при этом не находится в прямой причинной связи с наступлением смерти. объединённая пресс-служба городских судов

Ранее суд Петербурга приговорил к восьми годам медбрата, пытавшегося поджечь военкомат. Фигурант дел был задержан в Пулково осенью 2022 года и согласился сотрудничать со следствием.

Фото: Piter.tv