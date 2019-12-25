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Петербуржцев предупредили о сбоях в системе платной парковки
Сегодня, 9:13
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Петербуржцев предупредили о сбоях в системе платной парковки

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Если не получается произвести оплату, водителей просят не переживать, так как штрафы в данный период начисляться не будут.

Система платной парковки в Петербурге 27 ноября работает нестабильно, и возможны сбои в оплате. Об этом петербуржцев и гостей Северной столицы предупредили в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Если не получается произвести оплату, водителей просят не переживать, так как штрафы в данный период начисляться не будут.

Телефон круглосуточной горячей линии Центра управления парковками – 8 (812) 417-50-00.

Множественный сбои в оплате парковки в Петербурге наблюдались в сентябре. 

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по транспорту

Теги: оплата, парковки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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