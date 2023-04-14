Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов погиб в зоне спецоперации

Вместе с ним скончался водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Телеканал "Звезда" сообщил о смерти оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Оба погибли в зоне спецоперации. По их автомобилю был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

Ранее, напомним, стало известно о гибели корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Согласно данным "Звезды", Панов и Сиркели работали вместе с погибшим на съемках.

В ТАСС также сообщали о том, что журналист агентства Михаил Скураторв получил осколочные ранения во время выполнения редакционного задания в Суджанском районе Курской области. Сам корреспондент чувствует себя хорошо, у него травмирована голень, угрозы для его жизни нет.

Следственный комитет России возбудил по факту гибели журналистов "Известий" и "Звезды" уголовное дело.

Фото: Telegram / Zvezdanews