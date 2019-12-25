В Петербурге 3-летнему мальчику удалили экзостоз и восстановили грудную клетку

Опухоль сдавливала левое лёгкое, именно поэтому было необходимо хирургическое вмешательство.

В ФГБУ "НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера" провели редкую операцию по удалению экзостоза ребра 3-летнему мальчику из Ростова. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Экзостозная хондродисплазия – нарушение развития роста скелета у ребенка, которое проявляется ростом образований на суставах и длинных костях. Костные выросты могут расти как вовнутрь, так и во вне.

Главная особенность данного случая в том, что образование очень крупное, достаточно редко встречающееся у детей этого возраста. Опухоль сдавливала левое лёгкое, именно поэтому было необходимо хирургическое вмешательство. Дмитрий Рыжиков, врач-травматолог-ортопед

В ходе операции образование было удалено, а грудинно-реберный каркас был восстановлен свободным фрагментом из 9 ребра. Ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

В конце августа у 74-летнего пациента больницы Св. Луки удалили 150 камней из организма.

Фото: Piter.tv