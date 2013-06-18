Диетолог перечислила, какие продукты питания не стоит есть в жару

Также во время жары нужно пить много воды и внимательнее следить за сроком годности продуктов.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала о подходящей в жару диете. Об этом она сообщила во время беседы с RT.

По словам специалиста, в жаркую погоду лучше есть легкую пищу. Это могут быть молочные продукты, овощи и фрукты. Также баранину и свинину лучше заменит на крольчатину или птицу.

Также во время жары нужно пить много воды и внимательнее следить за сроком годности продуктов. Специалист также отметила, что при возникновении сильных симптомов отравления следует обратиться к врачу.

Ранее диетолог Анна Король назвала укрепляющий иммунитет продукт.

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