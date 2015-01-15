За неделю в Петербурге экологические службы собрали почти 19 тонн опасных отходов

Сотрудники ГБУ "Экострой" выполнили 38 выездов, из них 30 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций.

В Петербурге экологические службы в период с 7 по 13 апреля собрали свыше 18,8 тонн опасных отходов. Также приняли 320 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности, рассказали в Смольном.

Сотрудники ГБУ "Экострой" выполнили 38 выездов, из них 30 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций. Три выезда были связаны с ртутным загрязнением и проливом нефтепродуктов, один – с радиационным загрязнением, четыре выполнили на другие химические загрязнения. Персонал ГКУ "Пиларн" находится в режиме повышенной готовности. Для проверки о нефтеразливах выезжали три раза, следы загрязнений не обнаружены.

Так, на утилизацию и обезвреживание отправлены 11,6 тонн покрышек, 2,4 тонны батареек и аккумуляторов, 1,8 тонны бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, 1,7 тонны химических отходов и другое.

Обращения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36.

Ранее на Piter.TV: власти Петербурга планируют к 2030 году ликвидировать все нелегальные свалки.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга