Петербуржцев просят придумать имя детёнышу гиббонов из Ленинградского зоопарка

Победителя объявят 21 ноября и вручат ему 2 бесплатных билета в зоопарк.

В Ленинградском зоопарке объявили онлайн-конкурс на имя для детёныша гиббонов. Об этом сообщила пресс-служба зверинца.

В семействе белоруких гиббонов Персея и Габины 17 мая родился малыш. Долгое время специалисты сомневались в поле новорожденного. Но теперь точно известно, что это мальчик.

По нашей доброй традиции, имена для детёнышей обезьян выбирают посетители. Важное условие: имя должно быть греческим. Ленинградский зоопарк

Оставить свои варианты можно в комментариях к посту по ссылке. Победителя объявят 21 ноября и вручат ему 2 бесплатных билета в зоопарк.

Ранее в Ленинградском зоопарке родился самец альпаки Брауни.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Ленинградский зоопарк