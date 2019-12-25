На Космонавтов задержали 24-летнего онаниста

Он мастурбировал в парадной на Типанова на глазах у 8-летней девочки.

В Петербурге задержали мужчину, который занимался онанизмом в подъезде на улице Типанова на глазах 8-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию во вторник, 27 октября, обратился мужчина и рассказал, что в парадной дома 32 корпус 2 по улице Типанова неизвестный мастурбирует. Полиция установила, что неизвестный совершил развратные действия в отношении дочери заявителя 2012 года рождения. В среду, 28 октября, было возбуждено уголовное дело.

Накануне, 29 октября, по подозрению в совершении данного преступления у дома 51 по проспекту Космонавтов задержан 24-летний молодой человек, БОМЖиЗ. Он задержан и помещен в ИВС.

Фото:Piter.TV