Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 14 февраля

В среду 14 февраля пройдёт 5-й день соревнований в рамках Олимпийских игр-2018. В этот день будет разыгрываться 6 комплектов наград. Соревнования будут проходить по таким видам спорта:
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Дания – Швеция
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Канада – Италия
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Южная Корея – США
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Швейцария – Великобритания
08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Россия – Великобритания
08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Дания – Швеция
08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Швейцария – Китай
08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Япония – США
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Канада – Великобритания
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Южная Корея – Швеция
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Швейцария – Италия
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия – Япония
04:00. Фигурное катание. Пары. Короткая программа
04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Первая попытка
07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Вторая попытка
04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Первая попытка
05:00. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Вторая попытка
05:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Третья попытка
06:10. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Швеция – Швейцария
10:40. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Корея – Япония
15:10. Хоккей. Мужчины. Предварительный раунд. Группа В. Словакия – Россия
15:10. Хоккей. Мужчины. Предварительный раунд. Группа В. США – Словения
07:45. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Прыжки с трамплина. Отборочный раунд
09:00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Прыжки с трамплина. Основной раунд
11:45. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Лыжная гонка 10 км
13:00. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
14:05. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
14:20. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 1-я и 2-я попытки
Напомним, что сегодня 4-й соревновательный день Олимпиады подарил болельщикам сборной России сразу три бронзовых медали. Крушельницкий и Брызгалова добрались до пьедестала в кёрлинге, а Большунов и Белорукова добыли по медали в личных гонках.
Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры