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Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 14 февраля
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Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 14 февраля

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Расписание Олимпийских игр в Пхёнчхане 14 февраля.

В среду 14 февраля пройдёт 5-й день соревнований в рамках Олимпийских игр-2018. В этот день будет разыгрываться 6 комплектов наград. Соревнования будут проходить по таким видам спорта:

 

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Дания – Швеция 
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Канада – Италия 
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Южная Корея – США 
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Швейцария – Великобритания
08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Россия – Великобритания 
08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Дания – Швеция 

 


08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Швейцария – Китай 
08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Япония – США 
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Канада – Великобритания 
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Южная Корея – Швеция 
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Швейцария – Италия 
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия – Япония 

 

 

04:00. Фигурное катание. Пары. Короткая программа 

 


04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Первая попытка 
07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Вторая попытка 

 

 

04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Первая попытка 
05:00. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Вторая попытка 
05:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Третья попытка

 

 

06:10. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Швеция – Швейцария 
10:40. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Корея – Япония 
15:10. Хоккей. Мужчины. Предварительный раунд. Группа В. Словакия – Россия 
15:10. Хоккей. Мужчины. Предварительный раунд. Группа В. США – Словения

 

 

07:45. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Прыжки с трамплина. Отборочный раунд 
09:00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Прыжки с трамплина. Основной раунд
11:45. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Лыжная гонка 10 км 

 

 

13:00. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м 

 

 

14:05. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км 

 

 

14:20. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 1-я и 2-я попытки 

 

Напомним, что сегодня 4-й соревновательный день Олимпиады подарил болельщикам сборной России сразу три бронзовых медали. Крушельницкий и Брызгалова добрались до пьедестала в кёрлинге, а Большунов и Белорукова добыли по медали в личных гонках. 

Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры

Теги: олимпиада , олимпийские игры , пхёнчхан , россия
Категории: Лента новостей Мировые новости

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