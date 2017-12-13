Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 14 февраля

Расписание Олимпийских игр в Пхёнчхане 14 февраля.

В среду 14 февраля пройдёт 5-й день соревнований в рамках Олимпийских игр-2018. В этот день будет разыгрываться 6 комплектов наград. Соревнования будут проходить по таким видам спорта:

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Дания – Швеция

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Канада – Италия

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Южная Корея – США

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Швейцария – Великобритания

08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Россия – Великобритания

08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Дания – Швеция



08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Швейцария – Китай

08:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Япония – США

14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Канада – Великобритания

14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Южная Корея – Швеция

14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Швейцария – Италия

14:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия – Япония

04:00. Фигурное катание. Пары. Короткая программа



04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Первая попытка

07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Вторая попытка

04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Первая попытка

05:00. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Вторая попытка

05:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Третья попытка

06:10. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Швеция – Швейцария

10:40. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Корея – Япония

15:10. Хоккей. Мужчины. Предварительный раунд. Группа В. Словакия – Россия

15:10. Хоккей. Мужчины. Предварительный раунд. Группа В. США – Словения

07:45. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Прыжки с трамплина. Отборочный раунд

09:00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Прыжки с трамплина. Основной раунд

11:45. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-109/10 км. Лыжная гонка 10 км

13:00. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

14:05. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

14:20. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 1-я и 2-я попытки

Напомним, что сегодня 4-й соревновательный день Олимпиады подарил болельщикам сборной России сразу три бронзовых медали. Крушельницкий и Брызгалова добрались до пьедестала в кёрлинге, а Большунов и Белорукова добыли по медали в личных гонках.

Фото: ВКонтакте / Олимпийские игры