Полицейские Петроградского района раскрыли кражи в студенческом общежитии

В полицию Петроградского района 17 сентября поступило сообщение от 19-летней студентки, 20 сентября обратились еще две девушки.

Полицейские Петроградского района раскрыла кражу в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Петроградского района 17 сентября поступило сообщение от 19-летней студентки о краже из комнаты общежития по Кронверкскому переулку ноутбука, ювелирного изделия и денежных средств. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В полицию уже 20 сентября поступили сообщения еще от двух студенток. У одной пропал телефон, у другой кошелёк, где лежали 50 тысяч рублей. Также были возбуждены уголовные дела.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 39-летнего неоднократно судимого подозреваемого.

В Ленобласти полиция раскрыла многомиллионную кражу из женского монастыря.

Фото: Piter.TV