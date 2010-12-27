Полицейские Петроградского района раскрыли кражи в студенческом общежитии

Полицейские Петроградского района раскрыла кражу в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Петроградского района 17 сентября поступило сообщение от 19-летней студентки о краже из комнаты общежития по Кронверкскому переулку ноутбука, ювелирного изделия и денежных средств. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
В полицию уже 20 сентября поступили сообщения еще от двух студенток. У одной пропал телефон, у другой кошелёк, где лежали 50 тысяч рублей. Также были возбуждены уголовные дела.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 39-летнего неоднократно судимого подозреваемого.
В Ленобласти полиция раскрыла многомиллионную кражу из женского монастыря.
Фото: Piter.TV
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