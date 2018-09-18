В Ленобласти полиция раскрыла многомиллионную кражу из женского монастыря

Злоумышленник украл ящик с пожертвованиями, где были кресты, цепочки и подвески из драгоценных металлов, общей стоимостью около 3 миллионов рублей.

В Ленинградской области полиция раскрыла многомиллионную кражу из женского монастыря. Около месяца назад неизвестный злоумышленник похитил ящик с пожертвованиями. Там были кресты, цепочки и подвески из драгоценных металлов, общей стоимостью около 3 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в поселке Сосновый Бор полицейские задержали подозреваемого 28-летнего неработающего мужчину. Он проживал в доме своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Также он находился в федеральном розыске по обвинению в хранении, приобретении и перевозке наркотических средств.

В настоящее время ему избирается мера пресечения и проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Часть похищенного изъята.

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге дома купца Калязина в Старой Ладоге.

Видео: ГУ МВД России