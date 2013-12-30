Из женского монастыря в Ленобласти украли ящик с пожертвованиями

Сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей.

Полиция разыскивают злоумышленников, похитивших в храме ящик с пожертвованиями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Выборгского района Ленинградской области 26 октября поступило заявление от гражданки 1969 года рождения. Она сообщила, что в период с 18:45 25.10.2019 по 06:10 26.10.2019 в женском монастыре на улице Советской поселка Ленинское неизвестный злоумышленник похитил ящик с пожертвованиями. В ящике находились драгоценные изделия.

Сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей. Похищенный ящик с пожертвованием позже обнаружили в поврежденном состоянии на колокольне. Сотрудниками разыскивают злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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