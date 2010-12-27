Полицейские задержали подозреваемых в поджоге дома купца Калязина в Старой Ладоге

Объект культурного наследия федерального значения сгорел 5 сентября этого года.

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемых в поджоге музея исторического дома купца Калязина в Старой Ладоге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители муниципального образования обратились в полицию Волховского района 5 сентября с сообщением о пожаре в доме 9 по улице Варяжской – Музее купеческого быта. Высказалось и предположение о поджоге. При этом, здание является объектом культурного наследия федерального значения.

В итоге полицейские задержали двоих 18-летних подозреваемых - мужчину и женщину, жителей этого района. Мотивы их поступка устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: ВК/ Михаил Удалов