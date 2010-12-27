Уволенный с работы петербуржец спалил четыре иномарки

Стали известны подробности автомобильного пожара, который произошел в ночь на 8 октября в Красногвардейском районе Петербурга. В ходе проверки было установлено, что причиной возгорания иномарок стал поджог. Об этом пишет "Фонтанка".
Инцидент произошел у дома №60 по Свердловской набережной. Во дворе загорелись сразу четыре припаркованные иномарки. Больше всего пострадали "Ауди" пенсионера из Бокситогорска, а также "Вольво" коммерческого директора одной из частных фирм. Кроме того, горели машины студента медицинского вуза и юриста, работающего в университете Бонч-Бруевича.
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, что около 3 часов ночи к машинам подошел неизвестный в куртке с капюшоном и бросил в "Вольво" неустановленные подожженный предмет.
В происшествии подозревается бывший подчиненный владелицы "Вольво". Женщина уволила 24-летнего мужчину с работы и оштрафовала его.
Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что при пожаре в коммуналке на Обводном канале пострадали два человека.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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