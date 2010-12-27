Уволенный с работы петербуржец спалил четыре иномарки

Поджог зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Стали известны подробности автомобильного пожара, который произошел в ночь на 8 октября в Красногвардейском районе Петербурга. В ходе проверки было установлено, что причиной возгорания иномарок стал поджог. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел у дома №60 по Свердловской набережной. Во дворе загорелись сразу четыре припаркованные иномарки. Больше всего пострадали "Ауди" пенсионера из Бокситогорска, а также "Вольво" коммерческого директора одной из частных фирм. Кроме того, горели машины студента медицинского вуза и юриста, работающего в университете Бонч-Бруевича.

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, что около 3 часов ночи к машинам подошел неизвестный в куртке с капюшоном и бросил в "Вольво" неустановленные подожженный предмет.

В происшествии подозревается бывший подчиненный владелицы "Вольво". Женщина уволила 24-летнего мужчину с работы и оштрафовала его.

Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что при пожаре в коммуналке на Обводном канале пострадали два человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб