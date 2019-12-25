Из квартиры на Ветеранов спасли окровавленную женщину и младенца

Накануне около семи утра в доме на Ветеранов соседи вызвали полицию, когда услышали крик соседки и плач младенца.

В Красносельском районе Петербурга спасли окровавленную женщину с грудным ребёнком. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне около семи утра в доме на Ветеранов соседи вызвали полицию, когда услышали крик соседки и плач младенца. Женщина не смогла открыть дверь самостоятельно, только сотрудники МЧС взломали замок. В квартире оказалась женщина в неадекватном состоянии, с порезанным горлом. Рядом лежал ребенок в крови.

У ребенка диагностировали ушиб головы и несколько ссадин, у женщины резаные раны на теле и одна серьезная в живот.

До того как уйти в декрет, женщина работала следователем.

В начале апреля в Петербурге мать, ударившая своего 9-летнего сына ножом, попала в психбольницу.

Фото: Piter.tv