Из квартиры на Ветеранов спасли окровавленную женщину и младенца

В Красносельском районе Петербурга спасли окровавленную женщину с грудным ребёнком. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне около семи утра в доме на Ветеранов соседи вызвали полицию, когда услышали крик соседки и плач младенца. Женщина не смогла открыть дверь самостоятельно, только сотрудники МЧС взломали замок. В квартире оказалась женщина в неадекватном состоянии, с порезанным горлом. Рядом лежал ребенок в крови.
У ребенка диагностировали ушиб головы и несколько ссадин, у женщины резаные раны на теле и одна серьезная в живот.
До того как уйти в декрет, женщина работала следователем.
В начале апреля в Петербурге мать, ударившая своего 9-летнего сына ножом, попала в психбольницу.
Фото: Piter.tv
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