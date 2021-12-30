В петербургский порт пытались привезти профили для окон и дверей под видом цемента

В отношении перевозчика возбудили административное производство. Это может грозить штрафом до 100 тысяч рублей и конфискацией товара.

Таможенный пост в Лесном порту не пропустил груз с окнами и дверями, который провозился под видом огнеупорного цемента. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни.

Судно, зафрахтованное финским морским перевозчиком, прибыло из Германии. По документам на нем находилось 20 тонн цемента. Во время таможенного осмотра контейнеру присвоили статус "объект под подозрением". Фактически перевозился не цемент, а профили для окон и дверей. Общий вес груза составил 14,5 тонн.

В отношении финской компании-перевозчика возбудили административное дело. Ранее организация уже допускала подобные нарушения. На данный момент товар изъят и находится на складе хранения вещественных доказательств.

Ранее Балтийские таможенники задержали 40 килограммов кокаина.

Видео: ФТС РФ