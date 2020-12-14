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Охранник нанес себе смертельную рану в отделении банка на Московском проспекте
Сегодня, 8:50
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nastya960

Охранник нанес себе смертельную рану в отделении банка на Московском проспекте

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Он ранил себя из табельного оружия.

Охранник одного из банков Петербурга нанес себе смертельную рану на рабочем месте. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 февраля в 20:48 поступила информация о том, что в отделении банка на Московском проспекте охранник ранил себя из пистолета.

Полицейские выяснили, что 58-летний охранник, находясь в служебном помещении, ранил себя из служебного оружия, от полученной травмы скончался на месте.

Изъято: пистолет, 2 магазина, 15 патронов, гильза, фрагменты резиновой пули.

Накануне петербурженка по возвращении домой нашла в квартире труп.

Фото: Piter.tv

Теги: московский проспект, охранник, пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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