Петербурженка по возвращении домой нашла в квартире труп

По подозрению в убийстве разыскивается ее сын.

Петербурженка, вернувшись домой, обнаружила в своей квартире труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина, проживающая в доме 35к3 по Маршала Жукова, 11 февраля в 20:13 позвонила в полицию и рассказала, что, вернувшись домой, увидела на полу в коридоре кровь.

В 20:14 на место происшествия направлен наряд. По прибытии на место происшествия в квартире обнаружен труп 43-летнего А.А, проживающего поэтому же адресу.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 24-летний сын женщины. Составлена ориентировка, направлена в территориальные подразделения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Изъято: одежда трупа, нож, следы рук, биоматериалы.

Следователи из Петербурга раскрыли 144 убийства за год.

Фото: Piter.tv