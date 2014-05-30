Перед судом предстанет охранник, избивший покупателя в магазине на Маршала Блюхера

По словам обвиняемого, мужчина после закрытия торговой точки отказался покинуть помещение и начал спорить.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Ленобласти, которому вменяют п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), сообщили в надзорном ведомстве 27 декабря.

В марте прошлого года охранник в торговом зале магазина, расположенного в доме 9к2 по проспекту Маршала Блюхера, избил покупателя. У потерпевшего зафиксировали гематомы и ссадины, также он сломал нос.

По словам обвиняемого, мужчина после закрытия торговой точки отказался покинуть помещение и начал спорить, после чего он "всего лишь стал двигать его в сторону выхода".

Уголовное дело направили в Калининский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет гражданин Узбекистана, обвиняемый в нападении на женщин в парке "Малиновка".

Фото: Piter.TV