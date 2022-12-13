В Петербурге охранника-администратора бара задержали по подозрению в ограблении посетителя

Мужчина, применив физическую силу, открыто похитил у посетителя мобильный телефон и через мобильное приложение банка перевел на неизвестный счет 41 тысячу рублей.

В Петербурге охранника бара на улице Ломоносова задержали по подозрению в ограблении посетителя. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 19 марта обратился 22-летний студент. Он рассказал, что 21 января 2023 года в период с 03:30 до 06:00 в помещении бара на улице Ломоносова, 2, неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у него мобильный телефон и через мобильное приложение банка перевел на неизвестный счет 41 тысячу рублей.

По подозрению в совершении преступления 28 марта был задержан 26-летний охранник-администратор этого бара. Возбуждено уголовное дело по п."г." ч.2 ст.161 УК РФ (Грабёж).

Ранее в Петербурге возбудили дело из-за продажи алкоголя подросткам в барах на Думской.

Фото: Piter.tv