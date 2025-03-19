Ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка изучил новый запах

На этот раз сотрудники предложили Ричарду эфирное масло кипариса, нанесенное на упаковку, и не прогадали.

В Ленинградском зоопарке черный ягуар Ричард вышел на охоту за новым запахом. Котик разбирается в ароматах, и, чтобы угодить ему, нужно постараться, сообщили в учреждении 19 марта.

На этот раз сотрудники предложили Ричарду эфирное масло кипариса, нанесенное на упаковку, и не прогадали. Гурман не стал церемониться с бумагой: он разорвал ее.

После нескольких "раундов дегустации" большой кот с видом полного блаженства потерся об пахучие клочки, а затем и повалялся в них. Надеемся, что энергия черного ягуара заразит вас и подарит бодрость на весь день! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее для ягуара провели ароматерапию пихтой.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка