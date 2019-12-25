В автодорожном тоннеле судопропускного сооружения с 18 по 22 июля вводятся ограничения движения

В связи с производством работ будет ограничено движение автомобильного транспорта в Невском и Финском транспортных отсеках.

Дирекция КЗС информирует водителей об ограничениях движения в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1. Ограничения будут действовать с 18 по 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции КЗС.

В тоннеле планируется проведение регламентных и ремонтно-восстановительных работ, а так же гидродинамическая помывка облицовочных панелей. В связи с производством работ будет ограничено движение автомобильного транспорта по полосам с 18 по 22 июля в Невском и Финском транспортных отсеках.

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут.

Также с 1 по 18 августа на КАД введут ограничения.

Фото: Telegram / Дирекция КЗС