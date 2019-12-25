Ночные клубы и дискотеки продолжают находиться под запретом в Ленобласти

В регионе началась рабочая неделя, но часть ограничений сохраняется.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко продлил запрет на работу ночных клубов, дискотек и концертов. Соответствующие поправки он внес в областное антиковидное постановление.

Кроме того, под запретом массовые мероприятия, проведение которых приостановили 30 октября. В остальном регион возвращается к более привычной жизни.

Подпорожский и Лодейнопольский районы перевели в "красную" зону. Также там находятся Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, Выборгский районы.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 404 новых случая заболевания коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Конново Ленобласти пожаловались на нашествие медведей.

Фото: Piter.TV