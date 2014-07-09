Жители Конново Ленобласти пожаловались на нашествие медведей

О данной проблеме местные жители написали в Instagram Александра Дрозденко.

Жители деревни Конново (Усть-Лужская волость, Кингисеппский район) обратились к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой защитить их от нашествия медведей.

О данной проблеме местные жители написали в Instagram Дрозденко. По словам обратившихся, сначала медведи уничтожили пасеки, потом стали громить калитки, сараи, гаражи. Жители всё ремонтируют, но вскоре косолапые снова всё ломают.

Жители Конново уже организовали дежурство, пытаясь отогнать диких животных от человеческого жилья. Однако медведи не боятся ни прожекторов, ни шума, ни лая собак. При этом за травмирование или убийство медведя может последовать уголовное наказание.

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Фото: pexels

Скриншот: Instagram / @drozdenko_au