В Петербурге могут ввести ограничение скорости для каршеринговых авто

Вопрос депутаты Северной столицы хотят выдвинуть на федеральный уровень.

Председатель петербургского парламента Александр Бельский предложил ввести ограничение скорости для каршеринга до 80 км/ч. Эту инициативу выдвинули, поскольку число ДТП с арендованными машинами не уменьшается в городе. Вопрос депутаты Северной столицы хотят вынести на федеральный уровень, пишет "Фонтанка".

Ранее глава МВД России по региону Роман Плугин заявил, что в 2024 году было 159 аварий с каршерингом, в них погибли 14 человек.

В Петербурге в 2024 году юрлица нарушили правила парковки более 2,4 тыс. раз.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)