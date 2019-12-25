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В Петербурге могут ввести ограничение скорости для каршеринговых авто
Сегодня, 15:18
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В Петербурге могут ввести ограничение скорости для каршеринговых авто

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Вопрос депутаты Северной столицы хотят выдвинуть на федеральный уровень.

Председатель петербургского парламента Александр Бельский предложил ввести ограничение скорости для каршеринга до 80 км/ч. Эту инициативу выдвинули, поскольку число ДТП с арендованными машинами не уменьшается в городе. Вопрос депутаты Северной столицы хотят вынести на федеральный уровень, пишет "Фонтанка". 

Ранее глава МВД России по региону Роман Плугин заявил, что в 2024 году было 159 аварий с каршерингом, в них погибли 14 человек. 

В Петербурге в 2024 году юрлица нарушили правила парковки более 2,4 тыс. раз. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: александр бельский, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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