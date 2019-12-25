В трех районах Петербурга с 9 ноября ограничат движение транспорта

Речь идет о Василеостровском, Московском и Петроградском районах.

С 9 ноября движение ограничат в трех районах, сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

Так, в Василеостровском районе из-за ремонта трамвайных путей с 9 ноября по 12 декабря затруднится проезд по 1-й и Кадетской линиям В. О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О., с закрытием движения по 1-й и Кадетской линиям В. О. в направлении от набережной Макарова к Среднему проспекту В. О. Кроме того, ограничится движение по Среднему проспекту В. О. от 1-й и Кадетской линий В. О. до 2-й и 3-й линий В. О., а закроется – по Среднему проспекту В. О. в направлении от 1-й и Кадетской линий В. О. к 2-й и 3-й линиям В. О.

А в Московском районе с 9 по 10 ноября будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому перекроют движение по улице Ленсовета от улицы Гастелло до улицы Фрунзе, с закрытием сквозного проезда в ночное время с 01:00 до 06:00 по улице Гастелло на пересечении с улицей Ленсовета в направлении от проспекта Юрия Гагарина до Московского проспекта.

Помимо этого, в Петроградском районе по этой же причине с 9 по 10 ноября ограничат движение по Барочному мосту.

Ранее мы рассказывали о том, что на мосту через Сарью в Ленобласти введут реверсивное движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга