С 20 сентября в четырех районах Петербурга вводятся временные ограничения для транспорта

Речь идет об Адмиралтейском, о Курортном, Петроградском и Центральном районах.

В четырех районах Петербурга с 20 сентября вводятся временные ограничения для транспорта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Адмиралтейском районе с 20 сентября по 28 июля 2026 года планируются работы по размещению временных ограждений, поэтому затруднится движение по Рижскому проспекту от переулка Лодыгина до Ревельского переулка, по Ревельскому переулку от Рижского проспекта до Курляндской улицы, по Курляндской улице от Ревельского переулка до переулка Лодыгина, по переулку Лодыгина от Курляндской улицы до Рижского проспекта.

В Курортном районе с 20 по 24 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие, из-за чего ограничивается проезд по Зеленогорскому шоссе от Нагорной улицы в Репино до Западному скоростному диаметру (ЗСД), с закрытием движения по Зеленогорскому шоссе в направлении от Нагорной улицы к ЗСД. Кроме того, в этот же период затруднится проезд по Нагорной улице от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе, с закрытием движения по Нагорной улице в направлении от Приморского шоссе к Зеленогорскому шоссе.

В Петроградском районе из-за работ по размещению временных ограждений с 20 сентября по 15 октября следующего года ограничивается движение по Средней Колтовской улице от Корпусной улицы до Петергофской улицы, по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до Малой Зелениной улицы. А в Центральном районе с 20 сентября по 13 августа 2025 года по этой же причине затруднится проезд по улице Моисеенко от Кирилловской улицы до Дегтярной улицы.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ Петербурга

Об ограничениях для транспорта, которые введут с 19 сентября, мы рассказывали ранее.

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