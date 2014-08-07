До конца 2024 года движение по Московскому проспекту ночью будет ограничено

Ограничения вводятся с 13 октября по 30 декабря 2024 года.

Госавтоинспекция Петербурга информирует: до конца 2024 года движение по Московскому проспекту в ночное время будет ограничено.

Ограничения вводятся с 13 октября по 30 декабря 2024 года. Движение ночью по Московскому проспекту от ж/д путепровода до Рощинской улицы в обоих направлениях, а также от Благодатной улицы к ж/д путепроводу (в сторону центра) будет закрыто. В это время будут идти работы по подключению ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. Закрытие движения будет проводиться строго во временном интервале: с 01:41 до 04:29.

Объезд осуществляется по Лиговскому, Московскому, Люботинскому и Витебскому проспектам, Рощинской, Благодатной, Кубинской улицам, по Митрофаньевскому шоссе и набережной Обводного канала.

Основную магистраль между Пушкиным и Петербургом перекроют до середины весны 2026 года.

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Фото: Piter.tv