Ремонтные работы ограничат движение на петербургской дамбе

Движение организуют только по одной полосе.

На петербургской дамбе с 6 сентября введут временные ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

Сегодня с 10:00 до окончания работ на 134-м километре Невской стороны Кольцевой автомобильной дороги (КАД) КЗС пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия. Ремонт будут осуществлять в правой и средней полосах. Движение организуют только по левой полосе.

Просим вас быть внимательными и осторожными при движении в указанной зоне, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дорожники открыли рабочее движение по Русановской улице.

Фото: Piter.TV