Ремонтные работы ограничат движение на петербургской дамбе

На петербургской дамбе с 6 сентября введут временные ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.
Сегодня с 10:00 до окончания работ на 134-м километре Невской стороны Кольцевой автомобильной дороги (КАД) КЗС пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия. Ремонт будут осуществлять в правой и средней полосах. Движение организуют только по левой полосе.
Просим вас быть внимательными и осторожными при движении в указанной зоне, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства.
Пресс-служба КЗС Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что дорожники открыли рабочее движение по Русановской улице.
Фото: Piter.TV
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