  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонтные работы ограничат движение на петербургской дамбе
Сегодня, 10:34
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ремонтные работы ограничат движение на петербургской дамбе

0 0

Движение организуют только по одной полосе.

На петербургской дамбе с 6 сентября введут временные ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города. 

Сегодня с 10:00 до окончания работ на 134-м километре Невской стороны Кольцевой автомобильной дороги (КАД) КЗС пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия. Ремонт будут осуществлять в правой и средней полосах. Движение организуют только по левой полосе. 

Просим вас быть внимательными и осторожными при движении в указанной зоне, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков. Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства.

Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дорожники открыли рабочее движение по Русановской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кзс петербурга, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии