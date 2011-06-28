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Дорожники открыли рабочее движение по Русановской улице
Сегодня, 8:31
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Дорожники открыли рабочее движение по Русановской улице

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Работы полностью завершат в этом году.

Дорожники открыли рабочее движение по Русановской улице в Петербурге. Четыре полосы стали доступными на отрезке от Октябрьской набережной до подъездов к мосту через реку Утку. На этом участке завершили основной комплекс работ, рассказали 6 сентября в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). 

Завершено сооружение нового железобетонного моста через Утку. В настоящее время открыты две из четырех полос, поскольку продолжается переустройство тепловой сети. 

На двухполосном участке от Новосаратовской улицы до поворота к жилому комплексу "Приневский" уложили нижний слой дорожной одежды, также произведено устройство наружного освещения, общесплавной и ливневой канализаций. 

Работы полностью завершат в этом году. Пропускная способность улицы вырастет в 1,5 раза – до 14 тыс. автомобилей в сутки. 

Ранее на Piter.TV: подземный пешеходный переход у Биржевого моста планируется открыть осенью этого года. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга

Теги: крти петербурга, русановская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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