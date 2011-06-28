Работы полностью завершат в этом году.

Дорожники открыли рабочее движение по Русановской улице в Петербурге. Четыре полосы стали доступными на отрезке от Октябрьской набережной до подъездов к мосту через реку Утку. На этом участке завершили основной комплекс работ, рассказали 6 сентября в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Завершено сооружение нового железобетонного моста через Утку. В настоящее время открыты две из четырех полос, поскольку продолжается переустройство тепловой сети.

На двухполосном участке от Новосаратовской улицы до поворота к жилому комплексу "Приневский" уложили нижний слой дорожной одежды, также произведено устройство наружного освещения, общесплавной и ливневой канализаций.

Работы полностью завершат в этом году. Пропускная способность улицы вырастет в 1,5 раза – до 14 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее на Piter.TV: подземный пешеходный переход у Биржевого моста планируется открыть осенью этого года.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга