В Петербурге с 11 февраля ограничат движение в двух районах

Ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту и по Политехнической улице.

Государственная административно-техническая инспекция информирует петербуржцев о планируемых ограничениях дорожного движения в двух районах с 11 февраля.

В Выборгском районе с 11 февраля по 21 марта в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту (от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта).

В Калининском районе с 11 февраля по 27 марта в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей ограничивается движение транспорта по Политехнической улице (от площади Мужества до улицы Шателена) с закрытием сквозного проезда по улице Шателена.

На период производства работ будет запрещена парковка транспорта по Политехнической улице на участке от площади Мужества до улице Шателена.

Также в Белоострове ограничили движение с 8 февраля.

Фото: Piter.tv