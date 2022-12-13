В Белоострове ограничат движение с 8 февраля

На Сестрорецком шоссе будут строить инженерные сети.

В Курортном районе с 8 по 17 февраля в связи со строительством инженерных сетей ограничивается движение транспорта у дома 44 по Сестрорецкому шоссе в поселке Белоостров. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Водителей просят обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Движение на Бухарестской ограничат до июля из-за ремонта трамвайных путей.

Фото: Piter.tv