С 13 июля в Петербурге перекроют и ограничат движение на нескольких улицах

С 13 июля по 10 октября ожидается поэтапное ограничение по проспекту Маршала Жукова.

В Петербурге с 13 и 15 июля вводятся новые ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Уже с понедельника, 12 июля, в связи с ремонтом асфальта началось поэтапное ограничение движения по 2-ому Муринскому проспекту (Светлановская площадь – площадь Мужества. Ограничения по прилегающим улицам продлятся до 11 августа.

С 13 июля по 10 октября ожидается поэтапное ограничение по проспекту Маршала Жукова.

С 13 июля по 26 апреля 2021 года в связи с ремонтом фасада здания и установкой галереи для пешеходов будет ограничено движение по Конногвардейскому бульвару.

С 15 июля по 13 сентября – ограничение движения по тоннелю Гренадерского моста.

Также из-за репетиции парада ВМФ в Петербурге ограничат движение.

Фото: Piter.tv