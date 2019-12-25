На ЗСД 12 сентября ожидаются ограничения из-за форума объединенных культур

Петербуржцев и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути.

В Северной столице проходит X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. В связи с этим 12 сентября на ЗСД ожидаются ограничения движения. Об этом сообщили в ООО "Магистраль Северной столицы".

В течение дня 12 сентября прогнозируется существенная востребованность ЗСД автотранспортом участников и гостей мероприятия, в том числе специальными транспортными средствами. В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения на южных участках магистрали. Ограничения вводятся на время прохождения организованных колонн и снимаются сразу по факту их проезда.

Петербуржцев и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути, использовать навигационные сервисы, следить за дорожной обстановкой.

Также в связи с форумом в Петербурге изменяется режим работы дворцов Русского музея.

Фото: Piter.tv