В тоннеле дамбы могут останавливать движение на 7-10 минут

В этот период будут вводить и выводить подъемную технику.

На внутреннем кольце КАД на дамбе временно ограничат движение в период с 25 по 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

На дамбе будут проходить регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Водителей предупреждают: возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель продолжительностью не более 7-10 минут. В это время будут вводить и выводить подъемную технику.

Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что на дамбе не будут вести механизированную уборку ради птиц.

Фото: Дирекция КЗС