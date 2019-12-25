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В тоннеле дамбы могут останавливать движение на 7-10 минут
Сегодня, 10:13
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В тоннеле дамбы могут останавливать движение на 7-10 минут

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В этот период будут вводить и выводить подъемную технику.

На внутреннем кольце КАД на дамбе временно ограничат движение в период с 25 по 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

На дамбе будут проходить регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Водителей предупреждают: возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель продолжительностью не более 7-10 минут. В это время будут вводить и выводить подъемную технику.

Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что на дамбе не будут вести механизированную уборку ради птиц. 

Фото: Дирекция КЗС

Теги: дамба, ограничение движения, тоннель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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