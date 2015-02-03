Ограничения для транспорта вводятся в шести районах Петербурга с 14 сентября

Об этом сообщили в ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проинформировала о вводимых ограничениях для транспорта в шести районах с 14 сентября.

В Адмиралтейском районе с 14 по 15 сентября из-за ремонта дорожного покрытия закрывается проезд по проспекту Римского-Корсакова от площади Репина до Лоцманской улицы. Также с 14 сентября по 3 декабря в связи с производством работ по реконструкции газопровода ограничивается движение по набережной Обводного канала от Лермонтовского проспекта до улицы Циолковского.

В Выборгском районе будут ремонтировать трамвайные пути, поэтому с 14 по 15 сентября закрывается движение по улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Боткинской улицы, а ограничивается – по улице Академика Лебедева от Боткинской улицы до Лесного проспекта, включая перекресток с Боткинской улицей.

В Колпинском районе с 14 сентября по 1 октября из-за реконструкции тепловых сетей закроют проезд в поселке Понтонный по Станционной улице у пересечения с Фанерной улицей. В Московском районе с 14 по 16 сентября в связи ремонтом дороги ограничивается движение по 5-му Предпортовому проезду от Пулковского шоссе до 7-го Предпортового проезда, с закрытием по 5-му Предпортовому проезду в направлении от Пулковского шоссе к 7-му Предпортовому проезду.

В Невском районе 14 сентября затруднится движение по улице Седова от улицы Дудко до проспекта Александровской Фермы, а с 14 по 20 сентября – по Зольной улице от Октябрьской набережной до улицы Большая Яблоновка. В Петроградском районе с 14 по 21 сентября из-за строительства газопровода ограничат проезд по Северной дороге у "Зенит-Арены" на Крестовском острове.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ Петербурга

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