С 13 сентября движение ограничат в трех районах Петербурга

Речь идет о Приморском, Кировском и Выборгском районах.

С 13 сентября в трех районах Петербурга введут ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

В Выборгском районе 13 сентября будут ремонтировать трамвайные пути, поэтому ограничивается движение по улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Лесного проспекта, включая перекресток с Боткинской улицей.

В Кировском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 13 по 14 сентября перекроют проезд по боковому проезду улицы Морской Пехоты у западного проезда проспекта Стачек. Также 13 сентября закрывается движение по проспекту Стачек около улицы Морской Пехоты.

В Приморском районе с 13 сентября по 15 октября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по Приморскому шоссе от Лахтинского проспекта до дома 2к1 по Лахтинскому проспекту.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. ГАТИ Петербурга

Ранее стало известно об ограничениях во время Форума объединенных культур.

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