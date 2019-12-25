С субботы в Петербурге начинают действовать новые ограничения движения

Ограничения связаны с дорожными работами.

В среду, 7 июля, петербургская служба ГАТИ проинформировала о планируемых ограничениях и закрытиях дорожного движения в Петербурге с 10 и 11 июля.

Так, с 10 июля текущего года по 6 июля 2022 года ограничивается движение транспорта по Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до улицы Ленсовета в связи со строительством транспортной развязки.

С 11 по 28 июля ограничат движение по Английской набережной у дома 67 из-за ремонтных работ тепловой сети.

С 11 июля по 15 октября из-за размещения пешеходной галереи и фасадных лесов на площади Труда, 4, ограничат движение возле этого адреса по Галерной улице, Замятину переулку, Конногвардейскому бульвару.

Ранее мы писали, что муниципалам Петербурга разрешили благоустраивать объекты культурного наследия.

Фото: Piter.tv