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Отреставрированную ограду Юсуповского сада вернут на место в 2024 году
Сегодня, 17:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Отреставрированную ограду Юсуповского сада вернут на место в 2024 году

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Сейчас сад обрамляет металлическая сетка.

Петербургские реставраторы приводят в порядок ограду Юсуповского сада. Решетку увезли в мастерские осенью 2022 года.

Как рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" реставратор художественных изделий и декоративных предметов Алексей Метик, сейчас ведется реставрация секций ограды. Специалисты реставрируют поврежденные участки и воссоздают элементы ограды.

Здесь непосредственно выполняются сложные работы по воссозданию элементов ограды и реставрации поврежденных участков", – рассказал реставратор художественных изделий и декоративных предметов Алексей Метик.

На свое место ограда вернется во второй половине 2024 года. Сейчас сад обрамляет металлическая сетка.

Фото: КГИОП

Теги: ограда, юсуповский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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