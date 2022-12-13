Отреставрированную ограду Юсуповского сада вернут на место в 2024 году

Сейчас сад обрамляет металлическая сетка.

Петербургские реставраторы приводят в порядок ограду Юсуповского сада. Решетку увезли в мастерские осенью 2022 года.

Как рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" реставратор художественных изделий и декоративных предметов Алексей Метик, сейчас ведется реставрация секций ограды. Специалисты реставрируют поврежденные участки и воссоздают элементы ограды.

Здесь непосредственно выполняются сложные работы по воссозданию элементов ограды и реставрации поврежденных участков", – рассказал реставратор художественных изделий и декоративных предметов Алексей Метик.

На свое место ограда вернется во второй половине 2024 года. Сейчас сад обрамляет металлическая сетка.

Фото: КГИОП