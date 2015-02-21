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На реставрацию ограды Юсуповского сада потратят 115 млн рублей
Сегодня, 21:54
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На реставрацию ограды Юсуповского сада потратят 115 млн рублей

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Завершить ее планируют к 2024 году.

В понедельник утром, 24 октября, рабочие сняли ограду Юсуповского сада. Её отреставрируют впервые с 90-х годов. Об этом рассказали в КГИОП.

На реставрацию объекта потратят порядка 115 млн рублей. Завершить ее планируют к 2024 году. Сейчас длина ограды составляет 146 метров. К настоящему времени решетка поражена коррозией, утрачены элементы звеньев, наблюдаются сколы чугуна, сквозные трещины, подвижки элементов в местах крепления с ослаблением крепежа. Имеются места чинок разного времени, выполненные, в том числе, с помощью сварки.

Фото: КГИОП, Piter.tv
 

Теги: ограда, реставрация, сад, юсуповский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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