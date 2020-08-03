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Подозреваемых в ограблении старшеклассников на Малой Морской задержали. Один из них несовершеннолетний

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Инцидент произошел в 4 утра 1-го августа.

Полиция задержала четверых злоумышленников, подозреваемых в ограблении старшеклассников ночью 1-го августа. Еще одна девушка сама пришла с повинной. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Напомним, нападение на четверых ребят произошло у дома №4 корп.1 по Малой Морской. Неизвестные избили школьников и, угрожая предметом, похожим на пистолет и ножом, забрали у них деньги, 4 мобильных телефона, беспроводные наушники, колонки, зарядное устройство и фитнес-браслет, после чего скрылись. 

Следователь СО ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Разбой". Вчера утром, 2 августа, опергруппа задержала четверых подозреваемых. Самому старшему из них 19 лет. Вечером в полицию с повинной обратилась еще одна соучастница преступления. 

Похищенное частично изъято. У одного из подозреваемых в ходе досмотра изъяли пневматический пистолет. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. 

Видео: Piter.TV 

Теги: ограбление, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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