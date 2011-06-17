На Занавеской площади неизвестные вынесли смартфон из салона связи

Работники салона рассказали, что к ним пришли двое мужчин под видом клиентов и попросили посмотреть мобильные телефоны.

Двое неизвестных украли два смартфона из салона сотовой связи в Красногвардейском районе Петербурга. Инцидент попал на камеры наблюдения.

По информации от источника Piter.TV, 5 мая в полицию поступило сообщение о грабеже в салоне сотовой связи на Заневской площади. Работники салона рассказали, что к ним пришли двое мужчин под видом клиентов и попросили посмотреть мобильные телефоны. Продавец передал одному из "покупателей" смартфон. Мужчина схватил гаджет и убежал с места происшествия.

Материальный ущерб составил более 11 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет злоумышленников.

Ранее в Петербурге задержали жителя Петрозаводска, обокравшего блокадницу.

Видео: Piter.tv