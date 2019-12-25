В МФЦ сообщили о падении спроса на оформление виз

С этого года подать документы на оформление визы можно не только в визовом центре, но и в МФЦ.

Piter.tv узнал в пресс-службе СПб ГКУ "МФЦ", как изменилась востребованность услуги, после того как Евросоюз отказался от упрощенного визового режима с Россией.

Решение ЕС вступило в силу с 12 сентября. Несмотря на изменения, в МФЦ до сих пор помогают оформить документы для визы или даже получить ее по некоторым направлениям.

Для оформления доступны визы 28 иностранных государств, в том числе стран шенгенского соглашения. Документы принимаются во всех районах Санкт-Петербурга. пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

28 стран были выбраны с учетом анализа потребностей горожан, а также охватывают самые популярные направления для путешествий по состоянию на конец 2021 года. Среди таких стран — Финляндия, Таиланд, Швеция, Эстония, Мексика, Шри-Ланка, Сан-Томе и Принсипи и другие.

В настоящий момент в МФЦ наблюдается снижение числа обращений по услуге оформления виз в иностранные государства. В июле и августе 2022 года через МФЦ города петербуржцы подали 1333 и 1220 заявки на оформление виз соответственно. В сентябре число заявок снизилось до 240.

Напомним, что въезд в Финляндию по турвизам закрыт.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"