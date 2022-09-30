Посол России: въезд в Финляндию закрыт только по турвизам

Павел Кузнецов рассказал о категориях, которым разрешен въезд в страну.

Въезд для граждан России в Финляндию закрыт только по туристическим и транзитным визам, но остальным видам шенгенских виз он пока возможен. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился посол в Хельсинки Павел Кузнецов. Дипломат напомнил, что днем 29 сентября местное правительство объявило о запрете, а сами КПП были закрыты для проезда россиян уже с ночи.

С сегодняшнего дня финны запрещают въезд россиянам в туристических целях. Другие поездки по-прежнему разрешаются - это посещение родственников, работа, учеба, лечение, деловые поездки и так далее. Павел Кузнецов, посол РФ

На текущий момент въезд на территорию в Финляндии разрешен 10 категориям путешественников. Речь идет о семьях граждан Финляндии и членам граждан третьих стран, ЕС, Швейцарской Конфедерации, которые постоянно проживают в Финляндии, работникам транспортной отрасли и логистики на время выполнения трудовых обязанностей,. Разрешены поездки с целью лечения, учебы, владельцам недвижимости, дипломатам.

Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами.

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