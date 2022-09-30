Посол России: Финляндия не может отменить визы, выданные другими странами

Павел Кузнецов рассказал о том, что финны могут аннулировать только визы Шенгена, которые выдавали самостоятельно.

Посол России: Финляндия не может отменить или аннулировать шенгенские визы, выданные другими странами Евросоюза. Соответствующей информацией в эфире телеканала "Россия-24" поделился российский дипломат в Хельсинки Павел Кузнецов.

Причем финские пограничники имеют право на границе аннулировать визы, выданные финнами россиянам, аннулировать визы, которые россияне получили от других странах Шенгена, финны не имеют права. Павел Кузнецов, посол РФ

Напомним, что 30 сентября Финляндия ограничила въезд в страну российских граждан с туристическими транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран.

Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов.

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