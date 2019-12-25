Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов

Эмилие Энгер Мель объявила об ужесточении погранконтроля.

Норвегия сообщила о возможном закрытии государственной границы для российских туристов по аналогии с Финляндией. Соответствующее заявление от министра юстиции и чрезвычайных ситуаций в стране опубликовано на официальном сайте профильного ведомства. Эмилие Энгер Мель уточнила, что власти решили усилить таможенный контроль и повысить готовность на границе с РФ.

При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей. Эмилие Энгер Мель, глава Минюста Норвегии

Напомним, что единственный пограничный пункт с РФ является Стурскуг. Речь идет о территории с протяженностью в 198 километров. Основная часть границы проходит по реке Пасвик. Эмилие Энгер Мель рассказал о том, что на текущий момент правительство страны находится в тесном диалоге с правоохранительными органами и таможней, которая тщательно проверяет всех въезжающих на территорию Норвегии. Кабмин фиксирует риск незаконного пересечения на границе. Для мониторинга территории будет привлечен вертолет.

Финляндия закрывает въезд для россиян с туристической визой.

Фото: Pixabay.com (внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России)