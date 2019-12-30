На Малой Садовой устроили одиночный пикет "Против войны с Украиной"

В центре Петербурга 18-го февраля прошел пикет "Против войны с Украиной". Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Местом для проведения одиночного пикета стала Малая Садовая улица. Там заметили женщину с плакатом в руках. У людей, которые стояли рядом с ней, были ленточки с украинским флагом. Активисты добиваются того, чтобы вывести российские войска с территории соседнего государства.
Отметим, что пикет "Против войны с Украиной" проходит уже не в первый раз.
В минувшие выходные у ТРЦ "Галерея" прошла акция в защиту конституционного строя.
Видео: Piter.TV
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