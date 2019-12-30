На Малой Садовой устроили одиночный пикет "Против войны с Украиной"

О задержаниях не сообщается.

В центре Петербурга 18-го февраля прошел пикет "Против войны с Украиной". Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Местом для проведения одиночного пикета стала Малая Садовая улица. Там заметили женщину с плакатом в руках. У людей, которые стояли рядом с ней, были ленточки с украинским флагом. Активисты добиваются того, чтобы вывести российские войска с территории соседнего государства.

Отметим, что пикет "Против войны с Украиной" проходит уже не в первый раз.

В минувшие выходные у ТРЦ "Галерея" прошла акция в защиту конституционного строя.

Видео: Piter.TV