Видео: в дома жителей Рябово начала поступать чистая вода

В поселке Рябово Приморского городского поселения Выборгского района состоялся запуск новой модульной станции для очистки питьевой воды. Система водоснабжения поселка обслуживает свыше 700 жителей.
Действительно, вода хорошая, запах хороший и цвет. И раньше в ванной у нас от воды коричневый осадок был, а сейчас не надо каждый раз мыть ванну. Все в этом поселке было прекрасно, кроме воды, поэтому сейчас мы радуемся.
Валентина Петрова и Ольга Колесова, жители поселка
Для улучшения качества питьевой воды ГУП "Леноблводоканал" установил модульную станцию водоподготовки производительностью 252 кубометра в сутки. Их технологическое оборудование настраивается индивидуально под химический состав природной воды. Работа станции водоподготовки целиком автоматизирована.
Мы привели в порядок артезианские скважины, потом установили станцию. Станция изготавливается полностью на заводе, привозится на объект, подключаются водопроводные трубы, канализация, электричество. То есть быстро можно добиться результата. В течение четырех лет в Ленобласти планируется установить 108 станций, уже 30 станций в регионе заработали.
Сергей Морозов, гендиректор ГУП "Леноблводоканал"
Еще один проект "Леноблводоканал" осуществляет в Выборгском районе – строительство современных канализационных очистных сооружений в поселке Красносельское. В настоящее время возводится подпорная стенка, строится здание административно-бытового комплекса, прокладываются наружные сети.
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Видео: МГ "Наш город"
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