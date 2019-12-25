Автомобилисты часами стоят на российско-эстонской границе

Вовремя проехать не могут даже те, кто забронировал место.

После того, как в МИД Эстонии заявили о том, что россиянам с шенгенскими визами запретят въезд в страну, на пограничном пункте Ивангород-Нарва скопились огромные очереди. По данным сервиса GoSwift, время ожидания для мотоциклистов и водителей легковых автомобилей составит около 26 часов.

В живой очереди находится более 300 автомобилей. Очередь из тех, кто заранее забронировал место, задерживается примерно на 15 часов. Отметим, что у граждан есть возможность забронировать конкретное время, но услуга платная.

Точная дата вступления в силу ограничений еще озвучена не была, но говорилось, что, скорее всего, это будет на следующей неделе. Некоторые граждане РФ все же смогут въехать в Эстонию.

Фото: balticlivecam.com